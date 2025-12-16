Адвокат ФПА: на решение ВС по Долиной повлиял общественный резонанс
Решение Верховного суда (ВС) по «квартирному делу» Ларисы Долиной, с одной стороны, является законным и обоснованным. При этом ожидалось, что все дело суд мог отправить на новое рассмотрение, а не в части, прокомментировала «Ведомостям» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Ольга Власова. Однако на решение ВС, вероятно, повлиял общественный резонанс.
«Видимо, из-за общественного резонанса ВС РФ решил в самой принципиальной части решения поставить точку», – сказала Власова.
Адвокат также считает, что после дела Долиной не нужно принимать новых законов, а «надо правильно и одинаково для всех исполнять те законы, которые уже есть».
16 декабря ВС отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между покупательницей квартиры Полиной Лурье и Долиной и направил дело на новое рассмотрение.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.