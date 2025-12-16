Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове
В аэропорту Саратова «Гагарин» ввели ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Они начали действовать с 22:15 мск.
По данным Минобороны РФ, в период с 16:00 до 20:00 мск 16 декабря силы ПВО ликвидировали 10 украинских дронов. Из них шесть были сбиты в небе над Брянской областью, три – над Тверской и один – над Орловской областью.