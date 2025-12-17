Туристы смогут заселяться в гостиницы по водительским правам с 2026 года
Туристы в 2026 г. смогут заселяться в российские отели и гостиницы с помощью водительских прав, а также отменять бронь номера за день до заезда без потерь. Об этом сообщил «РИА Новости» программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.
«Изменение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения давно напрашивались. Нормативная база обновляется в этой сфере полноценно впервые с 2020 г. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих», – сказал он.
Кроме того, с 1 марта 2026 г. гостиницы не смогут пользоваться так называемым «негарантированным бронированием». Сотрудники обязаны фиксировать за постояльцем бронь в течение суток – с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. До этого правила позволяли отелям устанавливать определенный час, до которого туристу необходимо заселиться, иначе бронь сгорала.
Изменения обязывают гостиницы и отели возвращать оплату за проживание в полном объеме, если клиент отменил бронь за сутки до заезда. При этом в случаях, когда отмена происходит поздно или турист приезжает в отель с опозданием, с него смогут взять плату не более чем за сутки.
По словам Яковлева, новые правила повысят прозрачность рынка и обеспечат защиту потребителям. Он отметил, что бронировать гостиницы и другие средства размещения можно будет, только если они состоят в специальном реестре.