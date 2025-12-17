Туристы смогут заселяться в гостиницы по водительским правам с 2026 года

Изменения обязывают гостиницы и отели возвращать оплату за проживание в полном объеме, если клиент отменил бронь за сутки до заезда. При этом в случаях, когда отмена происходит поздно или турист приезжает в отель с опозданием, с него смогут взять плату не более чем за сутки.