Общество

В США в собственном доме застрелили профессора ядерной физики MIT

Ведомости

Профессора Массачусетского технологического института (MIT), 47-летнего физика и специалиста по термоядерному синтезу Нуно Лорейро застрелили в собственном доме недалеко от Бостона. Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлению окружной прокуратуры Норфолка, Лорейро скончался 16 декабря в местной больнице. Власти сообщили, что начали расследование убийства. Об арестованных по этому делу не сообщается.

Лорейро работал в Массачусетском технологическом институте с 2016 г. В 2024 г. он был назначен руководителем Центра плазменных исследований и термоядерного синтеза института, где должен был заниматься продвижением технологий экологически чистой энергии и другими исследованиями. До прихода в Массачусетский технологический институт Лорейро работал исследователем в Институте ядерного синтеза в Лиссабоне.

