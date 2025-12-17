В США в собственном доме застрелили профессора ядерной физики MIT

Лорейро работал в Массачусетском технологическом институте с 2016 г. В 2024 г. он был назначен руководителем Центра плазменных исследований и термоядерного синтеза института, где должен был заниматься продвижением технологий экологически чистой энергии и другими исследованиями. До прихода в Массачусетский технологический институт Лорейро работал исследователем в Институте ядерного синтеза в Лиссабоне.