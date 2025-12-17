Газета
Общество

Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве

Ведомости

В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора во время занятия на Ярославском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, между учеником и инструктором возник бытовой конфликт, в ходе которого обучающийся нанес инструктору ножевые ранения в область живота и груди, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что сообщение о ранении поступило в полицию 16 декабря. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, установили обстоятельства конфликта и личность нападавшего.

Позднее злоумышленник был задержан и доставлен в ОМВД России по Ярославскому району для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка.

16 декабря сообщалось, что в одной из школ подмосковного Одинцова девятиклассник напал с ножом на охранника и ученика. 10-летний ребенок от полученных ранений скончался. Следственный комитет (СК) возбудил дело в отношении задержанного по ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).

