Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве

По предварительным данным, между учеником и инструктором возник бытовой конфликт, в ходе которого обучающийся нанес инструктору ножевые ранения в область живота и груди, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое.