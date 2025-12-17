Суд приговорил экс-начальника вещевого управления Минобороны к 7 годам колонии
Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ, полковника запаса Владимира Демчика. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал фигуранта виновным в вымогательстве и получении взятки за покровительство в размере 1 млн руб. от экс-гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.
Как указал судья при оглашении приговора, Демчик признан виновным по пунктам «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с элементами вымогательства). Суд назначил Демчику штраф в размере 3 млн руб. и лишил его воинского звания полковника.
Демчику запрещено в течение пяти лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Помимо этого, суд постановил взыскать с него 1 млн руб. и обратить эту сумму в доход государства как эквивалент полученной взятки.
До этого в материалах дела фигурировала сумма взятки в 4 млн руб. После заключения Свистуновым досудебного соглашения и признания вины размер взятки был снижен до 1 млн руб. В связи с этим обвинение в отношении Демчика переквалифицировали с получения взятки в особо крупном размере на получение взятки в крупном размере.
Уголовное преследование в отношении Свистунова прекращено. Он освобожден от уголовной ответственности и домашнего ареста, арест с его имущества снят.
Следствием установлено, что в 2017 г. оборонное ведомство заключило более 20 госконтрактов с АО «Княгининская швейная фабрика» на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил (ВС) РФ на сумму свыше 500 млн руб. В этот период Демчик получил от Свистунова взятку за общее покровительство при приемке продукции, поставляемой предприятием.