Суд приговорил экс-начальника вещевого управления Минобороны к 7 годам колонии

До этого в материалах дела фигурировала сумма взятки в 4 млн руб. После заключения Свистуновым досудебного соглашения и признания вины размер взятки был снижен до 1 млн руб. В связи с этим обвинение в отношении Демчика переквалифицировали с получения взятки в особо крупном размере на получение взятки в крупном размере.