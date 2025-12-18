Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Напавшему на учительницу школьнику в Санкт-Петербурге предъявили обвинение

Ведомости

Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК) 15-летнему ученику петербургской школы, напавшему с ножом на учительницу. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Кроме того, обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), было предъявлено сотруднице охранного предприятия. Женщина не досмотрела ученика, пронесшего нож в школу, несмотря на сигнал рамки металлоискателя. Она признала вину.

Отмечается, что школьник частично признался в содеянном, но отрицает конфликт между ним и пострадавшим педагогом. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным СК, были допрошены потерпевшая и свидетели, назначены судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, выясняются причины и условия произошедшего.

15 декабря ученик пронес нож в школу на Белорусской улице в Красногвардейском районе города и ударил им учительницу не менее трех раз. Предварительно, причиной инцидента стала неудовлетворительная оценка. Потерпевшей после нападения оказали медпомощь. Позднее напавший девятиклассник попытался покончить с собой.

Председатель городского законодательного собрания Александр Бельский заявил о необходимости проанализировать эффективность обеспечения безопасности в школах в связи с инцидентом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь