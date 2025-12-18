Напавшему на учительницу школьнику в Санкт-Петербурге предъявили обвинение

15 декабря ученик пронес нож в школу на Белорусской улице в Красногвардейском районе города и ударил им учительницу не менее трех раз. Предварительно, причиной инцидента стала неудовлетворительная оценка. Потерпевшей после нападения оказали медпомощь. Позднее напавший девятиклассник попытался покончить с собой.