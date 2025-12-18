Напавшему на учительницу школьнику в Санкт-Петербурге предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК) 15-летнему ученику петербургской школы, напавшему с ножом на учительницу. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.
Кроме того, обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), было предъявлено сотруднице охранного предприятия. Женщина не досмотрела ученика, пронесшего нож в школу, несмотря на сигнал рамки металлоискателя. Она признала вину.
Отмечается, что школьник частично признался в содеянном, но отрицает конфликт между ним и пострадавшим педагогом. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
По данным СК, были допрошены потерпевшая и свидетели, назначены судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, выясняются причины и условия произошедшего.
15 декабря ученик пронес нож в школу на Белорусской улице в Красногвардейском районе города и ударил им учительницу не менее трех раз. Предварительно, причиной инцидента стала неудовлетворительная оценка. Потерпевшей после нападения оказали медпомощь. Позднее напавший девятиклассник попытался покончить с собой.
Председатель городского законодательного собрания Александр Бельский заявил о необходимости проанализировать эффективность обеспечения безопасности в школах в связи с инцидентом.