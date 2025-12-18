Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Студентов непедагогических направлений МГПУ переведут в другие вузы

Ведомости

Студентов непедагогических направлений Московского городского педагогического университета (МГПУ) с 1 сентября 2026 г. начнут переводить в другие вузы. Об этом сообщили в группе «В контакте» МГПУ по итогам встреч со студентами и преподавателями направлений «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн».

Как пояснили в вузе, МГПУ планирует сконцентрировать все ресурсы на ключевой задаче – подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ. В связи с этим университет будет развиваться как специализированный педагогический вуз. При этом для студентов педагогических направлений условия обучения останутся без изменений.

Для обучающихся по непедагогическим специальностям гарантировано продолжение образования по выбранным программам. С 1 сентября 2026 г. будет организован перевод в ведущие профильные вузы-партнеры, включая РГГУ, РАНХиГС и другие университеты.

Перевод будет осуществляться целыми учебными группами с полным сохранением образовательных программ. Для студентов, обучающихся на платной основе, сохранятся все условия и стоимость обучения: в случае если обучение в принимающем вузе окажется дороже, разницу компенсирует город. Дополнительные экзамены или вступительные испытания при переводе предусмотрены не будут.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь