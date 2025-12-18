Студентов непедагогических направлений МГПУ переведут в другие вузы

Как пояснили в вузе, МГПУ планирует сконцентрировать все ресурсы на ключевой задаче – подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ. В связи с этим университет будет развиваться как специализированный педагогический вуз. При этом для студентов педагогических направлений условия обучения останутся без изменений.