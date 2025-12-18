Студентов непедагогических направлений МГПУ переведут в другие вузы
Студентов непедагогических направлений Московского городского педагогического университета (МГПУ) с 1 сентября 2026 г. начнут переводить в другие вузы. Об этом сообщили в группе «В контакте» МГПУ по итогам встреч со студентами и преподавателями направлений «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн».
Как пояснили в вузе, МГПУ планирует сконцентрировать все ресурсы на ключевой задаче – подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ. В связи с этим университет будет развиваться как специализированный педагогический вуз. При этом для студентов педагогических направлений условия обучения останутся без изменений.
Для обучающихся по непедагогическим специальностям гарантировано продолжение образования по выбранным программам. С 1 сентября 2026 г. будет организован перевод в ведущие профильные вузы-партнеры, включая РГГУ, РАНХиГС и другие университеты.
Перевод будет осуществляться целыми учебными группами с полным сохранением образовательных программ. Для студентов, обучающихся на платной основе, сохранятся все условия и стоимость обучения: в случае если обучение в принимающем вузе окажется дороже, разницу компенсирует город. Дополнительные экзамены или вступительные испытания при переводе предусмотрены не будут.