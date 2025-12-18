Умер британский рок-модельер Энтони Прайс

Прайс считался одной из ключевых фигур британской моды второй половины XX в. Он создавал сценические образы для артистов, таких как Дэвид Боуи, Мик Джаггер и Лу Рид, а также для групп Roxy Music и Duran Duran. Особенно известны его костюмы для клипа Rio 1982 г. В 1990-гг. Прайс также сотрудничал с Камиллой Паркер Боулз и продолжал работать с ней после ее вступления в королевскую семью.