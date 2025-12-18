Умер британский рок-модельер Энтони Прайс
Умер британский модельер Энтони Прайс, работавший с Дэвидом Боуи и группой Duran Duran. Дизайнер скончался в возрасте 80 лет, сообщает The Daily Beast.
Прайс считался одной из ключевых фигур британской моды второй половины XX в. Он создавал сценические образы для артистов, таких как Дэвид Боуи, Мик Джаггер и Лу Рид, а также для групп Roxy Music и Duran Duran. Особенно известны его костюмы для клипа Rio 1982 г. В 1990-гг. Прайс также сотрудничал с Камиллой Паркер Боулз и продолжал работать с ней после ее вступления в королевскую семью.
О смерти дизайнера сообщили его коллеги и музыканты, с которыми он работал. Причина смерти не раскрывается.