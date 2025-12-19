В Батайске объявили траур после атаки украинских БПЛА

В ночь на 18 декабря в Батайске произошла атака ВСУ. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, один человек погиб, шестеро получили ранения. В тот же период под ударом беспилотников оказался танкер в порту Ростова-на-Дону. Судно загорелось, погибли два члена экипажа. Еще трое были ранены. Пожар потушили на площади 20 кв. м.