В Батайске объявили траур после атаки украинских БПЛА
В Батайске Ростовской области 19 декабря объявлен днем траура после ударов украинских беспилотников в ночь на 18 декабря, в результате чего погибли и пострадали жители. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Валентин Кукин.
«Прошу батайчан с уважением отнестись к объявленному трауру, по возможности воздержаться сегодня от шумных празднований и громкой музыки», – написал он.
Кукин сообщил, что в связи с трауром в городе приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям будут даны рекомендации по отмене развлекательных мероприятий и праздничных программ.
В ночь на 18 декабря в Батайске произошла атака ВСУ. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, один человек погиб, шестеро получили ранения. В тот же период под ударом беспилотников оказался танкер в порту Ростова-на-Дону. Судно загорелось, погибли два члена экипажа. Еще трое были ранены. Пожар потушили на площади 20 кв. м.