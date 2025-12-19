Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Батайске объявили траур после атаки украинских БПЛА

Ведомости

В Батайске Ростовской области 19 декабря объявлен днем траура после ударов украинских беспилотников в ночь на 18 декабря, в результате чего погибли и пострадали жители. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Валентин Кукин.

«Прошу батайчан с уважением отнестись к объявленному трауру, по возможности воздержаться сегодня от шумных празднований и громкой музыки», – написал он.

Кукин сообщил, что в связи с трауром в городе приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям будут даны рекомендации по отмене развлекательных мероприятий и праздничных программ.

В ночь на 18 декабря в Батайске произошла атака ВСУ. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, один человек погиб, шестеро получили ранения. В тот же период под ударом беспилотников оказался танкер в порту Ростова-на-Дону. Судно загорелось, погибли два члена экипажа. Еще трое были ранены. Пожар потушили на площади 20 кв. м.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь