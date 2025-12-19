Газета
Погиб создатель добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола»

Погиб создатель добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола» Станислав Орлов (позывной – «Испанец»). Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Причины смерти Орлова устанавливаются. Ему было 44 года. Церемония прощания состоится 22 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве в 11:30 мск.

88-я разведывательно-диверсионная бригада 1-го Добровольческого корпуса ВС РФ «Эспаньола» была создана весной 2022 г. В нее вошли футбольные фанаты из разных регионов России. 3 октября 2025 г. бригаду расформировали.

