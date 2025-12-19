МВД помогло пенсионерке из Казахстана получить ВНЖ после обращения к Путину
Сотрудники МВД помогли пенсионерке из Казахстана оформить документы для получения российского гражданства после обращения к президенту РФ Владимиру Путину в ходе программы «Итоги года». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Речь идет о Людмиле Кондратьевой, которая сообщила о сложностях с оформлением документов через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». После обращения к главе государства сотрудники полиции Кольского района Мурманской области подключились к решению вопроса.
В сентябре женщина приехала в город Колу к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство. Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому району завершили необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ.
Полицейские совместно с представителями «Народного фронта» посетили Кондратьеву и вручили ей соответствующий документ. В настоящее время готовятся справки для приема пенсионерки в гражданство России, которые, как отмечается, будут рассмотрены в максимально короткие сроки.