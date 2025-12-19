Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД помогло пенсионерке из Казахстана получить ВНЖ после обращения к Путину

Ведомости

Сотрудники МВД помогли пенсионерке из Казахстана оформить документы для получения российского гражданства после обращения к президенту РФ Владимиру Путину в ходе программы «Итоги года». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Речь идет о Людмиле Кондратьевой, которая сообщила о сложностях с оформлением документов через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». После обращения к главе государства сотрудники полиции Кольского района Мурманской области подключились к решению вопроса.

В сентябре женщина приехала в город Колу к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство. Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому району завершили необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ.

Полицейские совместно с представителями «Народного фронта» посетили Кондратьеву и вручили ей соответствующий документ. В настоящее время готовятся справки для приема пенсионерки в гражданство России, которые, как отмечается, будут рассмотрены в максимально короткие сроки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её