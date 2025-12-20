Газета
Главная / Общество /

Школьника отправили в колонию на 7 лет за попытку вступить в РДК

Ведомости

Старшеклассника из Курска суд приговорил к семи годам воспитательной колонии за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

Школьник связался с представителями РДК и выразил желание вступить в него, однако получил отказ из-за того, что ему нет 18 лет. Суд также установил, что подросток опубликовал в мессенджере два сообщения, которые содержали признаки оправдания деятельности этой террористической организации.

Противоправную деятельность школьника пресекли правоохранители. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК (покушение на участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).

Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а также его лишили на два года права администрировать сайты.

