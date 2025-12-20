Школьника отправили в колонию на 7 лет за попытку вступить в РДК

Школьник связался с представителями РДК и выразил желание вступить в него, однако получил отказ из-за того, что ему нет 18 лет. Суд также установил, что подросток опубликовал в мессенджере два сообщения, которые содержали признаки оправдания деятельности этой террористической организации.