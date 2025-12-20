В возрасте 66 лет умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
На 67 году жизни умер народный артист России Анатолий Лобоцкий, сообщает театр Маяковского, в котором играл актер, в своем Telegram-канале.
Артист скончался после долгой болезни. Театр сообщит о времени прощания позже.
Лобоцкий в 1979 г. окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала МГИК, а в 1985 г. – мастерскую Андрея Гончарова в ГИТИСе. С этого же года начал свою службу в театре Маяковского.
Кроме того, он выступал в театре «Миллениум» и «Открытом театре Юлии Малакянца», а также снимался в кино. В его фильмографии почти 40 театральных работ и более 100 киноролей. В сериале «Молодежка» Лобоцкий исполнил роль Станислава, отца главного героя Александра Кострова.
Звание заслуженного артиста России было присвоено ему в 1998 г., а народного артиста – в 2013 г. Он также был удостоен приза за лучшую мужскую роль на фестивале «Виват, кино России!» (2001) за фильм «Зависть богов», получил Орден Дружбы (2019).