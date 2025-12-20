В возрасте 66 лет умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Кроме того, он выступал в театре «Миллениум» и «Открытом театре Юлии Малакянца», а также снимался в кино. В его фильмографии почти 40 театральных работ и более 100 киноролей. В сериале «Молодежка» Лобоцкий исполнил роль Станислава, отца главного героя Александра Кострова.