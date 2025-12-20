В Химках возбудили уголовное дело после гибели подростка при взрыве
В Химках возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего подростка и травмирования двух человек в результате взрыва пиротехнического устройства. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
По предварительным данным, несовершеннолетний погиб на месте в результате взрыва пиротехнического изделия. Еще один подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Также пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости, она доставлена в медучреждение.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Как ранее сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, ЧП произошло в микрорайоне Сходня. По данным Baza, причиной взрыва могла стать детонация регенеративного патрона.