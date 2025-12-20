В Химках возбудили уголовное дело после гибели подростка при взрыве

По предварительным данным, несовершеннолетний погиб на месте в результате взрыва пиротехнического изделия. Еще один подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Также пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости, она доставлена в медучреждение.