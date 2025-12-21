Газета
Девять человек погибли в результате массовой стрельбы в ЮАР

Ведомости

По меньшей мере девять человек погибли и еще 10 получили ранения в результате стрельбы в городе Беккерсдаль, который находится примерно в 40 км от Йоханнесбурга. Об этом сообщает Reuters.

По словам полиции, около 12 неизвестных подозреваемых на белом микроавтобусе и серебристом седане открыли огонь по посетителям местного бара, а затем скрылись с места происшествия. Мотив нападения неясен.

Личности стрелявших еще не установлены. Нападавшие объявлены в розыск.

