В возрасте 88 лет умер народный артист СССР Асанали Ашимов
На 89-м году жизни скончался народный артист СССР, актер театра и кино Асанали Ашимов. Об этом сообщает агентство Kazinform. Причины смерти не уточняются.
Ашимов родился 8 мая 1937 г. в Жамбылской области. Он окончил театральный институт и всю свою творческую жизнь был тесно связан с Казахским академическим драматическим театром имени Мухтара Ауэзова, где стал одним из ведущих актеров.
Свою кинокарьеру Ашимов начал еще в студенческие годы. Он дебютировал в фильме «Ботагоз» (1958) по повести Сабита Муканова, где сыграл молодого героя Кенжетая.
Первые годы в кино играл второстепенные роли. Ашимов стал известен в 1970 г. Зрителям он запомнился по образу коварного Бекежана в эпической драме «Кыз-Жибек» режиссера Султан-Ахмета Ходжикова.
В том же году Ашимов исполнил главную роль в фильме Шакена Айманова «Конец атамана» (1970), снятому по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. Эта картина стала поворотной в его карьере. За первый год ее посмотрели более 30 млн зрителей, а образ чекиста Чадьярова – строгого, принципиального и мужественного – стал визитной карточкой Ашимова. Фильм дал начало знаменитой тетралогии о герое, в которую вошли «Транссибирский экспресс», «Чадьяров» и «Погоня».
В 2017 г. Ашимов был удостоен звания Героя Труда Казахстана за выдающиеся заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.