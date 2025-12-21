В возрасте 88 лет умер народный артист СССР Асанали Ашимов

В том же году Ашимов исполнил главную роль в фильме Шакена Айманова «Конец атамана» (1970), снятому по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. Эта картина стала поворотной в его карьере. За первый год ее посмотрели более 30 млн зрителей, а образ чекиста Чадьярова – строгого, принципиального и мужественного – стал визитной карточкой Ашимова. Фильм дал начало знаменитой тетралогии о герое, в которую вошли «Транссибирский экспресс», «Чадьяров» и «Погоня».