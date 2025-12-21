Умер актер из «Глухаря» и «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов
Советский и российский актер театра и кино Николай Денисов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру». Актер ушел из жизни 19 декабря в Москве от острого нарушения мозгового кровообращения.
Денисов родился 1 октября 1945 г. В 1970 г. он окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Творческую карьеру начал в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина. С 2005 г. был актером Санкт-Петербургского государственного театра «Бенефис».
Денисов запомнился по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь», «Ищейка», «Без правил».
Денисов также был поэтом-песенником. Его тексты звучали в исполнении Андрея Миронова, Эдиты Пьехи, Людмилы Гурченко, Николая Караченцова, Михаила Боярского, Софии Ротару, Филиппа Киркорова и многих других.
Денисов – заслуженный артист России (2005), член российского авторского общества, многократный лауреат фестиваля «Песня года».