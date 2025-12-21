Газета
Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

Ей было 95 лет
Ведомости

Советская и российская переводчица Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее сын Алексей Гордин в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня ночью умерла мама Наталия Леонидовна Рахманова», – написал он. Гордин добавил, что сообщит о прощании с переводчицей позже.

Рахманова родилась 24 ноября 1930 г. в семье писателя и драматурга Леонида Рахманова в Ленинграде. В возрасте 18 лет поступила на английское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне – СПбГУ). После окончания университета в 1953-м в течение семи лет работала референтом-переводчиком в Ботаническом институте академии наук СССР. 

В 1960-х переводила работы американских фантастов Айзека Азимова и Клиффорда Саймака, писателя Амброза Бирса. Одной из главных работ Рахмановой стал перевод книги Джона Р. Р. Толкина «The Hobbit, or There and Back Again» («Хоббит, или Туда и Обратно»). Перевод Рахмановой стал первым опубликованным на русском языке переводом повести британского писателя.

Среди других важных работ Рахмановой – перевод произведений Джеральда Даррела, Вальтера Скотта, Фрэнка Фитцджеральда, Уильяма Фолкнера, Агаты Кристи, Грина Грэма, Редьярда Киплинга и др.

