Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия РахмановаЕй было 95 лет
Советская и российская переводчица Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее сын Алексей Гордин в Facebook
«Сегодня ночью умерла мама Наталия Леонидовна Рахманова», – написал он. Гордин добавил, что сообщит о прощании с переводчицей позже.
Рахманова родилась 24 ноября 1930 г. в семье писателя и драматурга Леонида Рахманова в Ленинграде. В возрасте 18 лет поступила на английское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне – СПбГУ). После окончания университета в 1953-м в течение семи лет работала референтом-переводчиком в Ботаническом институте академии наук СССР.
В 1960-х переводила работы американских фантастов Айзека Азимова и Клиффорда Саймака, писателя Амброза Бирса. Одной из главных работ Рахмановой стал перевод книги Джона Р. Р. Толкина «The Hobbit, or There and Back Again» («Хоббит, или Туда и Обратно»). Перевод Рахмановой стал первым опубликованным на русском языке переводом повести британского писателя.
Среди других важных работ Рахмановой – перевод произведений Джеральда Даррела, Вальтера Скотта, Фрэнка Фитцджеральда, Уильяма Фолкнера, Агаты Кристи, Грина Грэма, Редьярда Киплинга и др.