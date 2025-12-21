Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

Рахманова родилась 24 ноября 1930 г. в семье писателя и драматурга Леонида Рахманова в Ленинграде. В возрасте 18 лет поступила на английское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне – СПбГУ). После окончания университета в 1953-м в течение семи лет работала референтом-переводчиком в Ботаническом институте академии наук СССР.