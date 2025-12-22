Газета
ФСБ задержала членов ОПГ в Горловке

Сотрудники ФСБ в Горловке задержали организованную преступную группу лиц, которые незаконно обменивали валюту, на чем получили доход более 18 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным следствия, задержанные маскировали безналичный обмен украинской гривны на российские рубли под видом предпринимательской деятельности. После обмена они обналичивали средства с помощью подконтрольных им коммерческих организаций.

В отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

