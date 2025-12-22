ФСБ задержала членов ОПГ в Горловке

Сотрудники ФСБ в Горловке задержали организованную преступную группу лиц, которые незаконно обменивали валюту, на чем получили доход более 18 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).