Следователи возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
Уголовное дело возбуждено в результате взрыва автомобиля на улице Ясеневой на юге Москвы, сообщили в Telegram-канале главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по столице.
Следователи совместно с криминалистами и сотрудниками оперативных служб проводят осмотр места происшествия. В СК отметили, что необходимые экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, будут назначены в ближайшее время.
В результате взрыва пострадал один человек, подчеркнули представители столичного ведомства. ТАСС писал, что это произошло около 7:00 22 декабря на парковке в районе дома №12 на Ясеневой улице.