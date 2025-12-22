Властям регионов могут разрешить эвакуацию машин с парковок для инвалидов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в Telegram-канале, что 22 декабря внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий передачу права эвакуировать транспорт от ГИБДД региональным властям. Речь идет об автомобилях, незаконно занимающих бесплатные парковочные места для инвалидов в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Московской области.