Властям регионов могут разрешить эвакуацию машин с парковок для инвалидов
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в Telegram-канале, что 22 декабря внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий передачу права эвакуировать транспорт от ГИБДД региональным властям. Речь идет об автомобилях, незаконно занимающих бесплатные парковочные места для инвалидов в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Московской области.
По мнению Нилова, документ поможет увеличить быстроту реакции властей на нарушение прав граждан с ограниченными возможностями. Кроме того, законопроект «значительно разгрузит» сотрудников ГИБДД и простимулирует водителей не занимать парковочные места для инвалидов.
Указанные изменения могут быть внесены в ст. 23.79 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Сейчас эвакуацией автомобилей, незаконно оставленных на парковках для инвалидов, занимаются сотрудники ГИБДД.