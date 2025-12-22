Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума хочет оставить до 30% НДФЛ муниципалитетам для финансирования соцсферы

Ведомости

Муниципалитетам могут увеличить долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ), остающуюся в местных бюджетах, до 30% для финансирования социальной сферы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в думской базе.

Инициаторами законопроекта стали представители фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким.

Сейчас в бюджеты муниципальных образований зачисляется 15% НДФЛ, а в городские и сельские поселения – 10% и 2% соответственно. По оценке разработчиков, такие нормативы ограничивают возможности муниципалитетов по финансированию ключевых направлений, напрямую влияющих на качество жизни населения.

Законопроект предлагает увеличить норматив зачисления НДФЛ до 30% в части налоговой базы, не превышающей 20 млн руб. Для городских и сельских поселений предлагается установить единый норматив на уровне 10%.

В пояснительных материалах отмечается, что на местные органы власти возложен широкий круг социально значимых полномочий. Ожидается, что увеличение поступлений НДФЛ позволит муниципалитетам устойчиво исполнять эти функции. В частности, речь идет о модернизации образовательных, культурных и спортивных объектов, благоустройстве общественных пространств, повышении доступности муниципальных услуг и стимулировании экономической активности, включая развитие малого и среднего бизнеса.

Вступление закона в силу предлагается с 1 января 2026 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь