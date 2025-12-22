Госдума хочет оставить до 30% НДФЛ муниципалитетам для финансирования соцсферы
Муниципалитетам могут увеличить долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ), остающуюся в местных бюджетах, до 30% для финансирования социальной сферы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в думской базе.
Инициаторами законопроекта стали представители фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким.
Сейчас в бюджеты муниципальных образований зачисляется 15% НДФЛ, а в городские и сельские поселения – 10% и 2% соответственно. По оценке разработчиков, такие нормативы ограничивают возможности муниципалитетов по финансированию ключевых направлений, напрямую влияющих на качество жизни населения.
Законопроект предлагает увеличить норматив зачисления НДФЛ до 30% в части налоговой базы, не превышающей 20 млн руб. Для городских и сельских поселений предлагается установить единый норматив на уровне 10%.
В пояснительных материалах отмечается, что на местные органы власти возложен широкий круг социально значимых полномочий. Ожидается, что увеличение поступлений НДФЛ позволит муниципалитетам устойчиво исполнять эти функции. В частности, речь идет о модернизации образовательных, культурных и спортивных объектов, благоустройстве общественных пространств, повышении доступности муниципальных услуг и стимулировании экономической активности, включая развитие малого и среднего бизнеса.
Вступление закона в силу предлагается с 1 января 2026 г.