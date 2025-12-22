Госдума хочет оставить до 30% НДФЛ муниципалитетам для финансирования соцсферы

Сейчас в бюджеты муниципальных образований зачисляется 15% НДФЛ, а в городские и сельские поселения – 10% и 2% соответственно. По оценке разработчиков, такие нормативы ограничивают возможности муниципалитетов по финансированию ключевых направлений, напрямую влияющих на качество жизни населения.