Топ-менеджеру АО «Кавказ. РФ» предъявили обвинение в коррупции
Директору департамента маркетинга АО «Кавказ. РФ» и представителю подрядной организации предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях при заключении госконтракта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
В зависимости от роли каждого фигурантам инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и дачу особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Следствие полагает, что топ-менеджер компании получил сведения о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Мамисон» в Северной Осетии. Он предложил гендиректору подрядной организации помочь в победе в конкурсе и в последующем заключении договора за 2 млн руб. Подрядчик дал согласие, и между двумя организациями был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком.
В октябре 2025 г. гендиректор подрядной фирмы передал крупную взятку за содействие при заключении госконтракта в одном из кафе бизнес-центра «Москва-сити». Фигуранты были задержаны в результате совместной работы следователей и сотрудников ФСБ. Суд избрал им меру пресечения. Следственные действия для установления других причастных к преступлению продолжаются.
18 декабря управление СК по Мордовии сообщило, что в Саранске было возбуждено два уголовных дела о получении и даче взятки в особо крупном размере. Фигурантами стали бывший директор филиала «Мордовэнерго» (входит в «Россети Волга») и руководитель строительной компании. По версии следствия, в 2023 г. 54-летний экс-директор энергетического филиала получил от 38-летнего предпринимателя 1 млн руб. Взятка, перечисленная на банковскую карту, была платой за содействие в заключении госконтрактов на капремонт зданий, а также за своевременную приемку и оплату работ.