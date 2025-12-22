Топ-менеджеру АО «Кавказ. РФ» предъявили обвинение в коррупции

18 декабря управление СК по Мордовии сообщило, что в Саранске было возбуждено два уголовных дела о получении и даче взятки в особо крупном размере. Фигурантами стали бывший директор филиала «Мордовэнерго» (входит в «Россети Волга») и руководитель строительной компании. По версии следствия, в 2023 г. 54-летний экс-директор энергетического филиала получил от 38-летнего предпринимателя 1 млн руб. Взятка, перечисленная на банковскую карту, была платой за содействие в заключении госконтрактов на капремонт зданий, а также за своевременную приемку и оплату работ.