Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Билайн», T2 и Max усилят защиту сообщений и звонков от мошенников

Ведомости

Операторы связи «Билайн» и T2 заключили соглашение с Max для создания общего подхода к уведомлениям и обеспечения большей кибербезопасности, сообщили в пресс-службе национального мессенджера.

Стороны договорились развивать доставку сообщений через Max и улучшать пользовательский опыт при получении уведомлений. В мессенджере планируется использовать технологии Rich Media, которая позволяет дополнять сообщения мультимедийным контентом и интерактивными элементами. Это должно сделать взаимодействие с организациями более удобным и безопасным для пользователей, а также более эффективным для бизнеса.

Совместное технологическое партнерство операторов связи и мессенджера также ориентировано на усиление кибербезопасности. Объединение экспертизы позволит повысить прозрачность коммуникаций, снизить риски подмены номеров при мошеннических звонках и сократить объемы фишинговых рассылок.

В «Билайне» заявили, что Max позволяет открыть новые безопасные сценарии общения с клиентами и внедряет современные инструменты коммуникаций. В T2 посчитали, что совместная работа с мессенджером укрепляет защиту пользователей и повышает эффективность противодействия киберпреступности. В VK отметили, что интерактивные уведомления в приложениях повышают вовлеченность пользователей и дают компаниям новые возможности для аналитики и роста конверсий.

В сентябре T2, «Билайн», «Мегафон» и МТС запустили безлимитный доступ к Мах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь