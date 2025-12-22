«Билайн», T2 и Max усилят защиту сообщений и звонков от мошенников
Операторы связи «Билайн» и T2 заключили соглашение с Max для создания общего подхода к уведомлениям и обеспечения большей кибербезопасности, сообщили в пресс-службе национального мессенджера.
Стороны договорились развивать доставку сообщений через Max и улучшать пользовательский опыт при получении уведомлений. В мессенджере планируется использовать технологии Rich Media, которая позволяет дополнять сообщения мультимедийным контентом и интерактивными элементами. Это должно сделать взаимодействие с организациями более удобным и безопасным для пользователей, а также более эффективным для бизнеса.
Совместное технологическое партнерство операторов связи и мессенджера также ориентировано на усиление кибербезопасности. Объединение экспертизы позволит повысить прозрачность коммуникаций, снизить риски подмены номеров при мошеннических звонках и сократить объемы фишинговых рассылок.
В «Билайне» заявили, что Max позволяет открыть новые безопасные сценарии общения с клиентами и внедряет современные инструменты коммуникаций. В T2 посчитали, что совместная работа с мессенджером укрепляет защиту пользователей и повышает эффективность противодействия киберпреступности. В VK отметили, что интерактивные уведомления в приложениях повышают вовлеченность пользователей и дают компаниям новые возможности для аналитики и роста конверсий.