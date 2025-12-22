Экс-главе Ростовского облсуда дали 15 лет за взятки
Экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву приговорили к 15 годам колонии по делу о получении взяток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Золотарева признана виновной по семи эпизодам получения взяток – четырем по ч. 6 ст. 290 УК РФ и трем по пп. «а, в» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет колонии общего режима со штрафом 170 млн руб. Также она лишена права занимать должности на государственной службе, в том числе в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления сроком на 15 лет.
Кроме того, экс-глава суда лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.
1 октября 2024 г. президент России Владимир Путин назначил Василия Тарасова новым председателем Ростовского областного суда. До этого обязанности главы суда исполняла Фарида Калюжная. Золотарева покинула пост в апреле 2023 г. на фоне подозрений в коррупции, а в мае того же года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение в отношении нее и ее заместителя Татьяны Юровой уголовного дела.
12 декабря сообщалось, что защита Золотаревой настаивала на ее оправдании, заявляя о недостаточности и недостоверности доказательств. Адвокаты указывали на, по их мнению, невосполнимые пробелы в доказательной базе по всем эпизодам обвинения, а также обращали внимание суда на возраст подсудимой, состояние ее здоровья и почти 40-летний стаж работы в судебной системе.