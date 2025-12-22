Экс-главе Ростовского облсуда дали 15 лет за взятки

Золотарева признана виновной по семи эпизодам получения взяток – четырем по ч. 6 ст. 290 УК РФ и трем по пп. «а, в» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет колонии общего режима со штрафом 170 млн руб. Также она лишена права занимать должности на государственной службе, в том числе в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления сроком на 15 лет.