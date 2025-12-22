Газета
Главная / Общество /

Суд заочно осудил участников нападения на посольство РФ на Украине

Ведомости

Московский городской суд вынес заочный приговор в отношении украинцев Владимира Назаренко и Алексея Бакая по делу о нападении на посольство РФ в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что в ночь с 14 на 15 июня 2014 г. Назаренко, Бакай и другие участники украинских националистических и праворадикальных формирований напали на здание посольства России в Киеве и припаркованные рядом автомобили дипмиссии. В результате были повреждены здание посольства, уличное освещение, шесть служебных машин. Был уничтожен государственный флаг РФ.

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения и транспорт лиц, пользующихся международной защитой).

Кроме того, 18 сентября 2016 г. Назаренко совместно с другими лицами препятствовал доступу граждан РФ на избирательный участок в здании посольства. По этому делу фигурант осужден по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы избирательных комиссий).

В ходе расследования Назаренко и Бакай были объявлены в международный розыск. Суд поддержал позицию обвинения и заочно признал подсудимых виновными.

Назаренко приговорен к 12 годам лишения свободы, Бакай к 9 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

