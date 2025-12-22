Суд заочно осудил участников нападения на посольство РФ на Украине

Суд установил, что в ночь с 14 на 15 июня 2014 г. Назаренко, Бакай и другие участники украинских националистических и праворадикальных формирований напали на здание посольства России в Киеве и припаркованные рядом автомобили дипмиссии. В результате были повреждены здание посольства, уличное освещение, шесть служебных машин. Был уничтожен государственный флаг РФ.