Соцфонд завершил выплаты российских пенсий в Прибалтике и Болгарии

Средства за IV квартал направлены в пенсионные органы Латвии, Эстонии и Литвы для последующей доставки получателям. Латвия и Эстония также осуществили финансирование выплат для россиян. По соглашению с Эстонией деньги поступят до конца декабря, с Латвией – после получения платежных ведомостей.