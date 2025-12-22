Газета
Общество

Соцфонд завершил выплаты российских пенсий в Прибалтике и Болгарии

Ведомости

Социальный фонд России (СФР) полностью завершил перечисление российских пенсий за 2025 г. гражданам, проживающим в странах Прибалтики и Болгарии, говорится на сайте организации.

Средства за IV квартал направлены в пенсионные органы Латвии, Эстонии и Литвы для последующей доставки получателям. Латвия и Эстония также осуществили финансирование выплат для россиян. По соглашению с Эстонией деньги поступят до конца декабря, с Латвией – после получения платежных ведомостей.

Литва в начале декабря заявила о возобновлении выплат пенсий получателям в РФ через соцфонд РФ. Ранее перечисления осуществлялись напрямую на счета пенсионеров. Пока средства и ведомости от литовской стороны в соцфонд не поступили, сказано в сообщении.

По данным организации, на прошлой неделе было завершено перечисление российских пенсий гражданам в Болгарии. Выплаты получили 5700 человек на сумму 5 млн евро за весь 2025 г. Ранее переводы были приостановлены из-за блокировок со стороны иностранных банков.

СФР осуществляет такие выплаты ежеквартально через иностранные пенсионные ведомства с зачислением на личные счета пенсионеров в зарубежных банках. Литва, Латвия, Эстония возобновили выплату пенсий получателям в РФ через фонд с конца 2025 г.

