Bloomberg: минимум 15 американцев погибли из-за заблокированных дверей Tesla

В расследовании приводятся и другие случаи. В Висконсине после пожара в Tesla Model S погибли все пять человек, находившихся в салоне. До очевидцев доносились крики о том, что двери машины не открываются. Еще один инцидент произошел в штате Массачусетс. Водитель сумел позвонить в экстренную службу и сообщил, что оказался заперт в горящем авто. Позже его тело обнаружили на заднем сиденье.