Bloomberg: минимум 15 американцев погибли из-за заблокированных дверей Tesla
За последнее десятилетие в США как минимум 15 человек погибли в 12 авариях, когда после столкновения и возгорания двери Tesla не открывались, а пассажиры или спасатели не смогли их разблокировать. Об этом сказано в опубликованном расследовании агентства Bloomberg.
По данным издания, электронные замки часто перестают работать при потере питания в ДТП. Механические рычаги аварийного открытия предусмотрены, но в задымленном салоне и в состоянии паники их трудно найти, сказано в публикации. Один из пострадавших, попавший в аварию в 2023 г., рассказал Bloomberg, что ему пришлось выбивать окно, чтобы выбраться из горящей машины.
В расследовании приводятся и другие случаи. В Висконсине после пожара в Tesla Model S погибли все пять человек, находившихся в салоне. До очевидцев доносились крики о том, что двери машины не открываются. Еще один инцидент произошел в штате Массачусетс. Водитель сумел позвонить в экстренную службу и сообщил, что оказался заперт в горящем авто. Позже его тело обнаружили на заднем сиденье.
В расследовании указано, что такие случаи составляют небольшую долю от общего числа смертельных ДТП с электромобилями, но их количество растет. Более половины зафиксированных смертей из-за заблокированных дверей Tesla произошло недавно – после ноября 2024 г. Официальной полной статистики пока нет.
Проблема привлекла внимание регуляторов. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало проверку дефектов дверей Tesla Model Y и запросило у компании данные о жалобах, авариях, травмах и пожарах. В ответ представители Tesla заявили, что подобные риски характерны для всей отрасли, и сообщили о модернизации конструкции дверей. Компания Tesla принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.