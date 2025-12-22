Гарри Каспарова просят арестовать по делу об оправдании терроризма
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте шахматиста Гарри Каспарова
Ходатайство зарегистрировано 22 декабря. Каспарову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). Максимальное наказание по статье – лишение свободы до семи лет.
Каспарова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 6 марта 2024 г. Иностранным агентом его признали в мае 2022 г. С тех пор его несколько раз штрафовали в России за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом СССР, а также чемпионом России. Покинул РФ в июне 2013 г. в связи со своей политической деятельностью, выступает против политики действующих властей России и спецоперации на Украине.