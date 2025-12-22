Экс-министра Подмосковья приговорили к году условно за избиение девушки топором

Хубутия добровольно явился к следователям по делу о нападении на свою подругу в Подмосковье в мае. Изначально его также подозревали в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство).