Экс-министра Подмосковья приговорили к году условно за избиение девушки топором
Одинцовский суд Московской области приговорил экс-министра торговли региона Михаила Хубутия к году условно за избиение своей бывшей девушки обухом топора. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.
Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).
Суд установил, что в апреле в доме в ПСК «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа на почве «внезапно возникших личных неприязненных отношений» Хубутия избил обухом топора девушку Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
Адвокат девушки Кристина Высоцкая сообщила, что такой приговор был вынесен после заявления Ван о том, что она не возражает против вынесения мягкого приговора. Высоцкая назвала это «актом милосердия» с ее стороны.
Хубутия добровольно явился к следователям по делу о нападении на свою подругу в Подмосковье в мае. Изначально его также подозревали в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство).