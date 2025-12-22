Умер британский певец Крис Ри

Умер британский певец Крис Ри
Британский певец и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет. О его смерти сообщила семья музыканта, передает телеканал Sky News.
«Певец Крис Ри, известный своими хитами, в том числе Driving Home For Christmas, скончался в возрасте 74 лет», – говорится в сообщении канала со ссылкой на представителя семьи.
Поясняется, что артист умер в больнице, где находился после болезни.
Ри родился 4 марта 1951 г. в Мидлсбро в Северном Йоркшире. Его дебютный альбом Whatever Happened To Benny Santini? вышел в 1978 г. Песня Fool (If You Think It's Over) из этого релиза была номинирована на премию «Грэмми».
Широкую известность музыканту принес альбом Road To Hell, выпущенный в 1989 г. Композиции The Road To Hell и Auberge, вышедшие в 1989 и 1991 гг. соответственно, занимали первые места в британских чартах.
По данным издания, у Ри был диагностирован рак поджелудочной железы, в 2001 г. ему удалили этот орган. В 2016 г. он перенес инсульт, а в 2017 г. потерял сознание на сцене во время концерта в Оксфорде.