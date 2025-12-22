Верховный суд разрешил привлекать к ответственности всех участников драки
Верховный суд разрешил привлекать к административной ответственности за побои каждого участника драки. Об этом сообщили в Telegram-канале судебной инстанции, опубликовав постановление.
Высшая судебная инстанция рассмотрела дело о конфликте на парковке в Амурской области. Житель Благовещенска был оштрафован по административной статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ) на 5000 руб. При оспаривании решения он обратился в ВС.
«Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечения к административной ответственности за нанесение побоев каждого из участников драки, если в их действиях нет признаков уголовно наказуемого деяния», – указали в ВС.
Сейчас наказание по административной статье о побоях – штраф от 5000 до 30 000 руб., либо административный арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Также в законодательстве предусмотрено уголовное наказание за драку. По ст. 116 УК РФ (побои) лицо, признанное виновным, может получить обязательные работы до 360 часов с лишением права занимать определенные должности, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, а также лишение свободы на срок до двух лет.