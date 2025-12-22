Верховный суд разрешил привлекать к ответственности всех участников драки

Также в законодательстве предусмотрено уголовное наказание за драку. По ст. 116 УК РФ (побои) лицо, признанное виновным, может получить обязательные работы до 360 часов с лишением права занимать определенные должности, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, а также лишение свободы на срок до двух лет.