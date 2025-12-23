Газета
Автомобиль въехал в толпу людей во время зимнего парада в Нидерландах

В Нидерландах автомобиль врезался в группу людей, наблюдавших за зимним парадом – процессией грузовиков, украшенных гирляндами, которая ежегодно проходит в преддверии рождественских праздников. Пострадали девять человек, трое получили серьезные травмы, пишет Dutch News.

Инцидент произошел в деревне Нюнспет в провинции Гелдерланд.

По данным полиции, авария не была преднамеренной. Издание уточняет, что за рулем была 56-летняя местная жительница. Она получила легкие травмы.

На место прибыли экстренные службы. Расследование продолжается.

