Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд заочно арестовал Гарри Каспарова по делу об оправдании терроризма

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в России иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма.

«Суд избрал меру пресечения Каспарову в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России», – пояснили в суде (цитата по ТАСС).

Каспарова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 6 марта 2024 г. Иностранным агентом его признали в мае 2022 г. После этого его неоднократно штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.

Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом СССР и России. Сообщалось, что он покинул Россию в июне 2013 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь