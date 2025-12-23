Суд заочно арестовал Гарри Каспарова по делу об оправдании терроризма
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в России иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма.
«Суд избрал меру пресечения Каспарову в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России», – пояснили в суде (цитата по ТАСС).
Каспарова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 6 марта 2024 г. Иностранным агентом его признали в мае 2022 г. После этого его неоднократно штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.
Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом СССР и России. Сообщалось, что он покинул Россию в июне 2013 г.