Общество

В Британии запретят варку живых омаров из гуманных соображений

Ведомости

Варка живых омаров будет запрещена в Великобритании. По мнению министров правительства, «варка живых омаров не является приемлемым методом умерщвления» ракообразных, будут опубликованы альтернативные рекомендации, пишет The Guardian.

Решение принято в рамках правительственной стратегии по улучшению условий содержания животных в Англии.

Основанием для запрета станет закон, принятый консерваторами в 2022 г. Согласно документу, беспозвоночные, в том числе осьминоги, крабы и омары, обладают сознанием и чувствуют боль так же, как и другие животные.

Варка живых омаров уже запрещена в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии. Организации по защите животных утверждают, что более гуманным способом является оглушение ракообразных электрическим током или охлаждение их на холодном воздухе или со льдом перед варкой.

