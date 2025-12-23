Педвузы могут ввести профильное испытание для абитуриентов с 2027 года
Министерство просвещения России может ввести профильное вступительное испытание для поступающих в педагогические вузы, начиная с 2027 г. Об этом сообщили в пресс-службе, ссылаясь на заявление главы министерства Сергея Кравцова.
В ведомстве пояснили, что такая мера направлена на подготовку более мотивированных учителей-предметников и повышение качества естественно-научного образования.
По словам главы министерства, педагогические направления подготовки по-прежнему остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Кравцов отметил, что будущие студенты осознают высокий спрос на выпускников педвузов, поскольку обучение строится на практико-ориентированных программах. В частности, уже со второго курса обучающиеся проходят обязательную педагогическую практику в школах и детских лагерях.
В этом году был изменен порядок приема документов в вузы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Был также обновлен перечень вступительных испытаний для бакалавриата и специалитета. Новые нормы законодательства вступят в силу с 1 марта 2026 г. и в полном объеме будут применяться в ходе следующей приемной кампании.