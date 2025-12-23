Педвузы могут ввести профильное испытание для абитуриентов с 2027 года

В этом году был изменен порядок приема документов в вузы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Был также обновлен перечень вступительных испытаний для бакалавриата и специалитета. Новые нормы законодательства вступят в силу с 1 марта 2026 г. и в полном объеме будут применяться в ходе следующей приемной кампании.