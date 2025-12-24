Росавиация: «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», – сказано в публикации.
Представитель Росавиации предупредил, что из-за ограничений возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
15 декабря Росавиация вводила ограничения на рейсы в аэропортах Москвы («Домодедово»), Раменского («Жуковский»), Ярославля («Туношна»), Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»).