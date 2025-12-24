Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА
Дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
О ликвидации первой воздушной цели глава города проинформировал в 04:17 мск. О нейтрализации второй – в 05:20 мск. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ночью пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Представитель агентства предупредил о возможной корректировке в расписании части рейсов.