Двое сотрудников ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы
На улице Елецкой в Москве прогремел взрыв, пострадали двое сотрудников ДПС. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.
Следователи и криминалисты столичного СК вместе с оперативными службами осматривают место происшествия, изучают записи видеонаблюдения. Будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.
Управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело, статья не уточняется. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре столицы.