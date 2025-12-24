Газета
Главная / Общество /

Двое сотрудников ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы

Ведомости

На улице Елецкой в Москве прогремел взрыв, пострадали двое сотрудников ДПС. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

Следователи и криминалисты столичного СК вместе с оперативными службами осматривают место происшествия, изучают записи видеонаблюдения. Будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело, статья не уточняется. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре столицы.

