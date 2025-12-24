Росавиация ограничила работу оренбургского аэропорта

Утром 24 декабря Росавиация также ввела ограничения в аэропорту Ярославля («Туношна»). Ночью мера вводилась в аэропорту Волгограда, она уже отменена. Представитель агентства также сообщал, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Кроме того, с 23 декабря ограничения на полеты действуют в аэропорту Калуги («Грабцево»).