В Астрахани задержали планировавшего теракты 13-летнего подростка

Суд установил, что несовершеннолетний изготовил взрывное устройство для осуществления терактов. Он также создал сообщество в мессенджере Telegram, где обучал подписчиков сборке таких устройств. Сейчас житель Астрахани находится в центре содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где проведет не более 30 суток.