В Астрахани задержали планировавшего теракты 13-летнего подростка
Силовики задержали 13-летнего жителя Астрахани, который хотел совершить теракты на территории Астраханской области и Дагестана. Об этом сообщил Советский районный суд Астрахани, где было рассмотрено административное дело о помещении мальчика в Центр временного содержания.
Суд установил, что несовершеннолетний изготовил взрывное устройство для осуществления терактов. Он также создал сообщество в мессенджере Telegram, где обучал подписчиков сборке таких устройств. Сейчас житель Астрахани находится в центре содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где проведет не более 30 суток.
Подросток рассказал, что в начале лета 2025 г. общался в Telegram с мужчиной, который служит «Исламскому государству» (ИГ
В суде уточнили, что уголовные дела по статьям, которые касаются незаконного хранения взрывчатых веществ устройств, а также их изготовления не были возбуждены. Несовершеннолетний еще не достиг возраста уголовной ответственности – 14 лет.
18 декабря сотрудники ФСБ России предотвратили теракт у здания администрации в Волгодонске Ростовской области, подготовленный украинскими спецслужбами. Патрульный отряд полиции остановил студентку 2009 года рождения в районе парка «Юность». Внимание правоохранителей привлек увесистый рюкзак, с которым она направлялась в сторону здания городской администрации. В нем находилось взрывное устройство.