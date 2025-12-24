В Курганской области пресекли захват заложника и побег заключенного из колонии

Сам заключенный планировал взять в заложники сотрудника УФСИН, чтобы принудить госорганы исполнить его требования. Он спрятал заточку в камере ШИЗО, куда его поместили за нарушение порядка. Заключенный изучил распорядок работы сотрудников и их расстановку для своего плана.