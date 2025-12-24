Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Курганской области пресекли захват заложника и побег заключенного из колонии

Ведомости

Заключенный исправительной колонии в Курганской области готовился к захвату заложника и побегу. Его действия пресекли сотрудники УФСБ по региону, сообщили ТАСС в ведомстве.

Фигурант отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. По сообщениям сокамерников, осужденный высказывался в пользу действующих международных организаций и оправдывал теракты. Он также агитировал заключенных к вооруженному нападению на сотрудников УФСИН.

Сам заключенный планировал взять в заложники сотрудника УФСИН, чтобы принудить госорганы исполнить его требования. Он спрятал заточку в камере ШИЗО, куда его поместили за нарушение порядка. Заключенный изучил распорядок работы сотрудников и их расстановку для своего плана.

Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН. Против заключенного возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 206 (приготовление к захвату лица в качестве заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 313 (приготовление к побегу из-под стражи с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящий момент идут следственные действия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь