В Курганской области пресекли захват заложника и побег заключенного из колонии
Заключенный исправительной колонии в Курганской области готовился к захвату заложника и побегу. Его действия пресекли сотрудники УФСБ по региону, сообщили ТАСС в ведомстве.
Фигурант отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. По сообщениям сокамерников, осужденный высказывался в пользу действующих международных организаций и оправдывал теракты. Он также агитировал заключенных к вооруженному нападению на сотрудников УФСИН.
Сам заключенный планировал взять в заложники сотрудника УФСИН, чтобы принудить госорганы исполнить его требования. Он спрятал заточку в камере ШИЗО, куда его поместили за нарушение порядка. Заключенный изучил распорядок работы сотрудников и их расстановку для своего плана.
Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН. Против заключенного возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 206 (приготовление к захвату лица в качестве заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 313 (приготовление к побегу из-под стражи с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящий момент идут следственные действия.