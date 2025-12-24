Минюст предложил обновить порядок исполнения наказаний без лишения свободы
Министерство юстиции России разместило для общественного обсуждения проект приказа, предусматривающий обновление порядка исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Проект приказа разработан во исполнение федеральных законов, принятых летом 2025 г., и направлен на реализацию изменений, внесенных в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. В соответствии с новыми нормами Минюст наделяется полномочиями по определению порядка исполнения обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также по контролю за поведением условно осужденных и лиц с отсрочкой отбывания наказания.
Документом предлагается закрепить исполнение наказания в виде исправительных работ по основному месту работы осужденного. В случае увольнения после вынесения приговора человек будет обязан либо самостоятельно трудоустроиться, либо встать на учет в органах службы занятости. При этом отказаться от предложенной работы или переквалификации осужденный не сможет – в противном случае суд получит право заменить исправительные работы на более строгий вид наказания.
Также проект приказа предусматривает признание утратившим силу действующего с 2009 г. приказа Минюста, регулирующего исполнение наказаний без лишения свободы. В ведомстве отмечают, что обновление нормативной базы должно способствовать более эффективному применению альтернативных наказаний и снижению числа случаев изоляции осужденных от общества.