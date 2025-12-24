Минюст предложил обновить порядок исполнения наказаний без лишения свободы

Проект приказа разработан во исполнение федеральных законов, принятых летом 2025 г., и направлен на реализацию изменений, внесенных в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. В соответствии с новыми нормами Минюст наделяется полномочиями по определению порядка исполнения обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также по контролю за поведением условно осужденных и лиц с отсрочкой отбывания наказания.