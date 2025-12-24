В 2025 году зафиксировали рекордное за 10 лет число дней с магнитными бурями
2025 г. стал рекордным по числу дней с магнитными бурями за последнее десятилетие, а общее количество геомагнитно-возмущенных дней достигло максимума за 20 лет. Об этом рассказали в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
С начала года, за 358 дней, магнитные бури фиксировались 69 раз – против 44 случаев за весь 2024 г. Еще более заметным оказался рост общего числа геомагнитно-возмущенных дней, когда индекс Kp достигал значения 4 и выше: таких дней оказалось 164 против 94 годом ранее, что на 75% больше.
Сравнимые показатели по числу магнитных бурь последний раз наблюдались в 2015 и 2016 гг. – 79 и 69 случаев соответственно. При этом уровень 2016 г., по оценкам специалистов, может быть превышен уже до конца декабря, поскольку на Землю продолжает воздействовать крупная корональная дыра на Солнце. По числу геомагнитно-возмущенных дней более высокий показатель в XXI в. фиксировался лишь в 2005 г. – 169 дней.
Основной причиной роста магнитной активности стало необычно большое количество корональных дыр на Солнце, массовое формирование которых началось уже в первые месяцы 2025 г. Эти структуры в настоящее время доминируют среди факторов солнечной активности, опережая по значимости даже солнечные вспышки. Поскольку признаков их сокращения пока не наблюдается, специалисты не исключают, что повышенное число магнитных бурь сохранится и в первые месяцы 2026 г.
Абсолютным рекордсменом XXI в. остается 2003 г., когда было зарегистрировано 272 геомагнитно-возмущенных дня, включая 154 дня с магнитными бурями. Минимум активности пришелся на 2009 г. – тогда за год зафиксировали всего четыре магнитные бури.