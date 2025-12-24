В 2025 году зафиксировали рекордное за 10 лет число дней с магнитными бурями

Сравнимые показатели по числу магнитных бурь последний раз наблюдались в 2015 и 2016 гг. – 79 и 69 случаев соответственно. При этом уровень 2016 г., по оценкам специалистов, может быть превышен уже до конца декабря, поскольку на Землю продолжает воздействовать крупная корональная дыра на Солнце. По числу геомагнитно-возмущенных дней более высокий показатель в XXI в. фиксировался лишь в 2005 г. – 169 дней.