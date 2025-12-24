Умер сыгравший в «Друзьях» актер Пэт Финн
Американский актер Пэт Финн умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила газета New York Post.
Его не стало вечером 22 декабря. Он боролся с раком мочевого пузыря. В 2022 г. у Финна наступила ремиссия, но рак вернулся и дал метастазы, сообщил представитель актера.
Финн родился 31 июля 1965 г. в Эванстоне (штат Иллинойс, США). После окончания учебы в Университете Маркетта в 1987 г. переехал в Чикаго, где присоединился к комедийной гастрольной труппе The Second City.
Известен по ролям в сериалах «Друзья», «Сайнфелд». Также сыграл в «Докторе Хаусе», где исполнил роль сенатора Андерсона. Актер также играл в кино. Снялся в фильмах «Дела с идиотами», «Простые сложности», «Где моя тачка, чувак?».