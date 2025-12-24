Умер сыгравший в «Друзьях» актер Пэт Финн

Известен по ролям в сериалах «Друзья», «Сайнфелд». Также сыграл в «Докторе Хаусе», где исполнил роль сенатора Андерсона. Актер также играл в кино. Снялся в фильмах «Дела с идиотами», «Простые сложности», «Где моя тачка, чувак?».