Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 г. в поселке Урлютюб Павлодарской области Казахской ССР. Там ее отец Стефан Лесневский вместе с семьей находился в ссылке, где работал учителем математики и физики в сельских школах. Лесневский-старший остался в ссылке и после переезда Лесневской в Москву вместе с матерью и старшим братом в 1945 г.