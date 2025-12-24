Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Умерла основательница РЕН ТВ Ирена ЛесневскаяЖурналистке было 83 года
Умерла основательница РЕН ТВ журналистка Ирена Лесневская. Об этом сообщила телеведущая Марианна Максимовская.
«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала», – написала Максимовская в Facebook
Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 г. в поселке Урлютюб Павлодарской области Казахской ССР. Там ее отец Стефан Лесневский вместе с семьей находился в ссылке, где работал учителем математики и физики в сельских школах. Лесневский-старший остался в ссылке и после переезда Лесневской в Москву вместе с матерью и старшим братом в 1945 г.
В 1950-х училась на режиссерском факультете московского Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне – ГИТИС), однако покинула его по собственному желанию. Окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.
Начинала журналистскую карьеру в «Литературной газете», где работала секретарем и ведущей рубрики «Новинки». С середины 1960-х была ассистентом режиссера редакции детских программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР, позже работала в киноредакции ЦТ. Также была редактором программы «Кинопанорама».
Телекомпания REN-TV появилась в 1991 г. Лесневская основала ее вместе с сыном Дмитрием Лесневским. Ирена Лесневская была генеральным директором и президентом компании до 2005 г., после чего продала 70% российскому «Лукойлу» (впоследствии выкуплены «Сургутнефтегазом» и «Северсталью») и немецкой RTL Group.
Через год, в 2006-м, стала совладельцем компании Ren Media Group. В группу входили фирма Ren Film, проект короткометражного кино Mini Movie. Также в группу вошло еженедельное издание «Новое время» (The New Times), где Лесневская работала главным редактором с 2007 по 2009 г.