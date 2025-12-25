Суд приговорил экс-полковника СК к 10 годам за присвоение изъятых вещей
Басманный суд Москвы приговорил бывшего полковника ГСУ Следственного комитета (СК) Александра Избенко к 10 годам по статье о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Экс-силовика признали виновным в совершении восьми преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и 10 преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Суд назначил Избенко штраф в размере 3 млн руб., а также лишил его специального звания и классного чина. С Избенко в доход государства взыскано 19,07 млн руб. и удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Следователя арестовали в ноябре 2023 г. Он скрывался на территории ДНР после увольнения из СК по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Избенко в ходе работы бывшим замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК участвовал в расследовании многих резонансных дел. Среди них – расследование теракта над Синайским полуостровом в 2015 г., где был взорван Airbus А321 (погибли 225 человек), авиакатастрофы Falcon во «Внуково», когда погиб находившийся на борту президент компании Total Кристоф де Маржери, расстрела учеников казанской гимназии №175 бывшим учеником учебного заведения в 2021 г.