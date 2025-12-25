Суд приговорил экс-полковника СК к 10 годам за присвоение изъятых вещей

Избенко в ходе работы бывшим замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК участвовал в расследовании многих резонансных дел. Среди них – расследование теракта над Синайским полуостровом в 2015 г., где был взорван Airbus А321 (погибли 225 человек), авиакатастрофы Falcon во «Внуково», когда погиб находившийся на борту президент компании Total Кристоф де Маржери, расстрела учеников казанской гимназии №175 бывшим учеником учебного заведения в 2021 г.