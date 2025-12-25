Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве автомобиль сбил экс-помощника Горбачева

Ведомости

Автомобиль сбил 84-летнего политолога Бориса Славина, который был помощником и соавтором экс-президента СССР Михаила Горбачева. ДТП случилось в Москве 24 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Славин с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Он сильно ударился головой. Сын политолога Борис Славин подтвердил информацию, отметив, что его отец находится в реанимационном отделении.

Данные о личности водителя Mercedes, совершившего наезд, в настоящее время отсутствуют.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её