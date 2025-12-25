В Москве автомобиль сбил экс-помощника Горбачева
Автомобиль сбил 84-летнего политолога Бориса Славина, который был помощником и соавтором экс-президента СССР Михаила Горбачева. ДТП случилось в Москве 24 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, Славин с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Он сильно ударился головой. Сын политолога Борис Славин подтвердил информацию, отметив, что его отец находится в реанимационном отделении.
Данные о личности водителя Mercedes, совершившего наезд, в настоящее время отсутствуют.