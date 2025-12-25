Тишковец спрогнозировал «бодрящий мороз» в Москве в новогоднюю ночь

По предварительному прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ночь на 1 января в столице температура может снизиться до –10…–15 градусов. Дневная температура 31 декабря и 1 января зафиксируется на –7…–10 градусах. Вильфанд отметил, что прогноз еще может измениться.