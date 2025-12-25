Тишковец спрогнозировал «бодрящий мороз» в Москве в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Москве температура воздуха опустится до -10... -13 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В новогоднюю ночь будет 10-13 бодрящего мороза! Москва подойдет к 2026 г. со снежным покровом до 10-15 см, в течение первой декады января сугробы вырастут до 18 см», – отметил Тишковец.
По его словам, такая погода отражает «идеальную русскую зиму».
По предварительному прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ночь на 1 января в столице температура может снизиться до –10…–15 градусов. Дневная температура 31 декабря и 1 января зафиксируется на –7…–10 градусах. Вильфанд отметил, что прогноз еще может измениться.